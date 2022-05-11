Подмосковные школьники направили письма и рисунки военным в Донбасс

19:18 Автор: Игорь Лоцман

Находящимся на передовой донецким военным доставили письма и рисунки от школьников Московской области. Военнослужащий Евгений по просьбе корреспондента «360» зачитал отрывок из письма, составленного учеником Видновской гимназии.

Юноша поблагодарил солдата за сохранение мира и пожелал ему остаться в живых в борьбе с нацизмом. «Это очень приятно, что дети нас поддерживают в такой нелегкой ситуации. Желаю им расти большими, крепкими и слушаться родителей», — сказал он.

Военные говорят, что получать такие послания им особенно приятно, так как это придает дополнительный настрой на победу. Своими впечатлениями и благодарностью поделились бойцы стрелкового батальона «Русь».

«Очень приятно получать такие послания. Это не первый раз, на 23 февраля нам тоже дети готовили из Макеевской школы письма. Поднимает боевой дух», — отметил командир танка Андрей.

Как передает ФАН, мирная жизнь уже возвращается в Мариуполь. На улицах города вывешены объявления о наборе сотрудников в жилищно-коммунальные службы, работают рынки с овощами и фруктами, особое внимание обращает на себя чистота на большинстве улиц, главным образом в центральной части города.





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