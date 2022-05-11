Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
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Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

17:37  Автор: Юлия Катенёва


Источник: pravo.gov.ru



Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это следует из Указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе, вступающем в силу с 11 мая.

Балан занимал эту должность с апреля 2019 года. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, в конце 2021 года Путин освободил от должности другого заместителя главы ФСИН - Анатолия Якунина.

В ноябре с поста главы ФСИН был снят Александр Калашников. Еще одним указом президента на должность руководителя Федеральной службы исполнения наказаний назначен Аркадий Гостев.


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#госслужба


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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