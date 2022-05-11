Разворотнева рассказала, за счет чего можно устанавливать газовые анализаторы

14:18 Автор: Анна Шушкина

Работы по установке и обслуживанию газоанализаторов с функцией автоматического отключения подачи газа в случае его утечки надо передать в ведение газоснабжающих организаций и осуществлять их за счет тарифов на поставку газа. Об этом сказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре «Парламентской газеты».

Зачастую все предложения по предотвращению взрывов бытового газа лежат только в плоскости усиления административного контроля и совершенствования договоров техобслуживания газового оборудования, отметила Разворотнева. «Но, на мой взгляд, это проблемы не решает. Пока мы не установим газоанализаторы с функцией автоматического отключения подачи газа в случае его утечки, нам никакие договоры не помогут», — сказала политик.

Есть одно очевидное решение — отдать все эти работы в ведение газоснабжающих организаций, в том числе работы по обслуживанию внутридомового газового оборудования, работы по установке газоанализаторов, их обслуживанию и содержанию, полагает Разворотнева.

«И делать это нужно за счет тарифа на поставку газа. Если это все растянуть на несколько лет, люди этого практически не заметят. Прибавка нашей платы за газ будет просто минимальной. А мы тем самым обеспечим безопасность наших квартир», — сказала политик.





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Она напомнила, что недавно направила письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением устанавливать в квартирах газовые анализаторы с функцией автоматического отключения подачи газа в случае его утечки. Также, по словам депутата, она направила соответствующее предложение главе фракции «Единая Россия» Владимиру Васильеву.

В результате было принято решение о создании рабочей группы на базе фракции с участием Минстроя, Минэнерго, профильных комитетов, газоснабжающих организаций. «В ближайшее время мы соберем рабочую группу и обсудим, что нужно для того, чтобы эта идея была воплощена в жизнь», — сказала политик. От законодателей, по ее словам, потребуется ряд решений. «Эти системы (контроля за газом — прим.ред.) как минимум должны стать общедомовым имуществом», — сказала Разворотнева.

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