Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться окружающим

Вадим Карасев

Всем нам хочется быть привлекательными и харизматичными. Это зависит во многом от нашей энергетики и настроения. Специальные советы, практики и талисманы помогут вам нравиться людям вокруг вас.

Ранее мы уже рассказывали о том, как очаровывать окружающих, но это были больше психологические советы. Настало время узнать о том, как настроить свою энергетику на правильную волну, чтобы люди чувствовали вашу силу и красоту души в полной мере.

Аффирмации

Одной из лучших практик для повышения своей привлекательности являются аффирмации. С их помощью удаляются из сознания негативные установки, которые мешают строить отношения с людьми и производить на всех наилучшее впечатление.

Аффирмации — это постоянно повторяемые фразы, которые со временем начинают работать вам на пользу, проникая в сознание и закрепляясь там все сильнее и сильнее. Вы можете воспользоваться аффирмациями, предложенными далее, либо придумать свои. Важно лишь помнить о том, что они не должны быть утвердительными и произносить в настоящем времени:

«я люблю людей, поэтому люди любят меня»;«я становлюсь лучше день ото дня»;«люди видят во мне лишь самое лучшее»;«я дарю этому миру любовь»;«мне нравится жить и я заражаю свои позитивом всех вокруг»;«моя любовь к этому миру крепнет с каждым днем»;«люди тянутся ко мне, потому что я этого хочу».

Повторяйте их как можно чаще. Чем дольше и чаще вы это будете делать ,тем лучше будет эффект от такой практики.

Советы психологов и экспертов в области биоэнергетики

Не ждите от людей добра и любви. Дарите позитив и любовь, но не требуйте ничего взамен. Только так вы сможете стать лучше. В любви не бывает принуждения или равноценного обмена. Каждый дает окружающим то, что может. Другому человеку это либо нравится, либо нет.

Не притворяйтесь. Будьте самими собой, не боясь показывать периодически свои слабые стороны характера. Никто не идеален, но зато мало кто честен с собой и окружающими. Люди, которые строят из себя кого-то другого, никогда не смогут стать счастливыми в любви.

Верьте в себя. Верьте как минимум в то, что где-то вас ждет человек, который полюбит вас и захочет о вас заботиться. Уверенность — это то, без чего невозможно нравиться людям, ведь это очень заразительная черта характера. Когда человек нравится в первую очередь себе самому, это помогает убеждать окружающих в том, что они способны на то же самое. Общаться с таким человеком намного приятнее, чем с тем, кто вечно в себе сомневается.

Будьте готовы слушать. Когда нам кто-то что-то очень увлеченно рассказывает, это значит, что нужно слушать, не перебивая. Это советуют делать не только психологи, но и эксперты в области энергетики. Дело в том, что когда вы не перебиваете собеседника и погружаетесь в его проблемы, вы зарабатываете его доверие, а без доверия строить дружбу или любовь невозможно.

Дарите тепло и доброту. Позитивные эмоции всегда были и будут отличным магнитом для окружающих. Не слушайте тех, кто говорит, что излишняя доброта — это источник проблем. Старайтесь делать хорошие вещи тем, кто благодарит вас за это и ценит ваше самопожертвование и стремление сделать их жизнь лучше.

Талисманы любви

Золото. Золотые украшения повышают привлекательность. Из всех металлов именно золото обладает наибольшей силой в этом направлении. Оно делает нас более заметными для противоположного пола.

Гранат. Этот минерал любви существенно повышает привлекательность владельца, а также помогает вернуть страсть в уже существующие отношения. Эксперты называют его камнем флирта, потому что его свойства направлены на то, чтобы сделать человека более успешным в знакомствах.

Хотэй. Этот восточный талисман красноречия и удачи отлично сочетается с любыми другими талисманами, повышающими притягательность человека. Хотэй помогает человеку обращать на себя больше внимания со стороны окружающих. Если этот талисман поставить на рабочем столе по левую руку, он будет действовать еще и как усилитель интуиции.

Руна Эйваз. Если у вас есть какая-то важная цель, например, поиск второй половинки, то эта руна поможет обойти стороной препятствия и стать успешнее. Вот как она выглядит:



