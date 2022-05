Swords and Fairy: Together Forever доберется до приставок Xbox

Вадим Карасев





В октябре 2021 года на PC состоялся релиз игры Swords and Fairy: Together Forever (Sword and Fairy 7), которая была неплохо встречена игроками. На днях разработчики объявили о планах выпустить игру на Playstation 4 и Playstation 5, не упомянув при этом релиз на Xbox. Игроки обратились к разработчикам в Twitter на тему выпуска версий для Xbox, и те подтвердили, что «не нужно беспокоиться, будут версии и для Xbox».





Отметим, что для консолей Playstation 4 и Playstation 5 игра Swords and Fairy: Together Forever получила примерное окно релиза — ее намерены выпустить летом 2022 года. Выйдет проект на Xbox в это же время или позже — неизвестно.

