Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
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Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США

Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о побеге Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ее коллега Этери Тутберидзе не должна ни у кого просить совета, как ей поступать в этой жизни. «Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно ее дело! Этери — взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать», сказала Татьяна Тарасова.
Этери Тутберидзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее стало известно, что Этери Тутберидзе собралась в Бостон. В этом американском городе живет ее дочь — 19-летняя Диана Дэвис. Она выступает в танцах на льду с фигуристом Глебом Смолкиным, сообщает sport24.ru. Добавим, что Этери Тутберидзе примерно месяц назад убрала из соцсетей российские флаги. При этом она ездит по городам России со своим шоу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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