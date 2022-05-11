У Татьяны Брухуновой оказалась другая фамилия
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У Татьяны Брухуновой оказалась другая фамилия

У Татьяны Брухуновой оказалась другая фамилия
По слухам, светская львица Татьяна Брухунова оказалась не тем, кем себя представляет. Как оказалось, супруга Евгения Петросяна совсем не та, за кого себя выдает. Вчера в России отмечали важный праздник – День Победы. Традиционно в центре столицы был проведен парад, который также посетил президент России. Владимир Путин прошелся вместе с народом в составе «Бессмертного полка». Посетить торжественное шествие захотели и многие отечественные звезды шоу-бизнеса.
Татьяна Брухунова Например, Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова. Жена юмориста пришла не одна – с собой она принесла фотографию своего прадеда. По ее словам, она росла в семье, в которой ей с детства привили любовь к Родине и уважение к тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой. Татьяна рассказала историю своей семьи. Как оказалось, оба ее деда воевали и даже были тяжело ранены. Также женщина отметила, что гордится тем, что она русская.
Татьяна Брухунова Внимательные пользователи сети заметили, что  на плакате была написана другая фамилия – Бархунов. Разумеется поклонники супруги Петросяна завалили ее вопросами. Женщина поспешила объясниться. Как оказалось, на самом деле она Бархунова. А Брухуновой ее назвали по ошибке во время оформления документов. «В ЗАГСе допустили ошибку», – пояснила она в микроблоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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