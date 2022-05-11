Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года


Издательство Ubisoft опубликовало отчет о своих успехах, в котором рассказало о планах на ближайшее будущее. Давно ходят слухи, что Ubisoft может приобрести некая компания побольше, в качестве претендентов даже называлась Microsoft. Руководители компании заявили, что они рассматривают все предложения, но у них имеется «все необходимое, чтобы оставаться независимыми».

Интересна в отчетах Ubisoft деталь, которая касается планов по новым релизам на 2022-2023 годы (до календарного апреля 2023 года). В этот период будут выпущены 3 ожидаемых проекта: Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope и Skull and Bones.

Кроме перечисленных выше игр, Ubisoft намерена предложить игрокам в ближайший год несколько условно-бесплатных проектов (как для стационарных платформ, так и мобильных).

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
38-летний сын Таисии Повалий отвернулся от нее после концерта в Кремле
38-летний сын Таисии Повалий отвернулся от нее после концерта в Кремле
«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового
Дана Борисова рассказала об отдыхе с дочерью
Дана Борисова рассказала об отдыхе с дочерью
Виктория Дайнеко едва не умерла на сцене
Виктория Дайнеко едва не умерла на сцене
CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения
CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения
Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с массой нового контента
Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с
Виктория Боня в шоке, что ее обвиняют в пиаре на смерти человека
Виктория Боня в шоке, что ее обвиняют в пиаре на смерти человека

Топ на сегодня

6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
Дочка Нюши начала зарабатывать
Дочка Нюши начала зарабатывать
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в

Еще по теме

Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Skull & Bones жива — игра обновила логотип и стартует закрытое тестирование
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Ubisoft проводит ребрендинг XDefiant и приглашает игроков к тестированию проекта