Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft опубликовало отчет о своих успехах, в котором рассказало о планах на ближайшее будущее. Давно ходят слухи, что Ubisoft может приобрести некая компания побольше, в качестве претендентов даже называлась Microsoft. Руководители компании заявили, что они рассматривают все предложения, но у них имеется «все необходимое, чтобы оставаться независимыми».

Интересна в отчетах Ubisoft деталь, которая касается планов по новым релизам на 2022-2023 годы (до календарного апреля 2023 года). В этот период будут выпущены 3 ожидаемых проекта: Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope и Skull and Bones.

Кроме перечисленных выше игр, Ubisoft намерена предложить игрокам в ближайший год несколько условно-бесплатных проектов (как для стационарных платформ, так и мобильных).