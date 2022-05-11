Участница Pussy Riot Мария Алехина сбежала из России, переодевшись курьером
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Участница Pussy Riot Мария Алехина сбежала из России, переодевшись курьером

Участница Pussy Riot Мария Алехина сбежала из России, переодевшись курьером

Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России после замены домашнего ареста по так называемому "санитарному делу" на три недели колонии. Из квартиры ей удалось выбраться, переодевшись в форму курьера службы доставки. Сообщается, что таким же образом Россию месяцем ранее покинула и другая участница протестного коллектива Люся Штейн.

Подробности побега девушек появились в The New York Times. Так, Алехина оставила в квартире телефон, чтобы ее передвижения не смогли отследить, и с помощью друзей добралась до Белоруссии, откуда пыталась выехать в Литву. По данным издания, у Алехиной была литовская виза, которую она пыталась использовать со своим российским внутренним паспортом, так как ее загранпаспорт был ранее конфискован правоохранительными органами. К тому моменту она уже находилась в розыске в России.


Мария Алехина и Люся Штейн

Выехать получилось не сразу, так как два раза белорусские пограничники не пропускали ее. На помощь пришел исландский художник Рагнар Кьяртанссон, который, как пишет The New York Times, "убедил одну европейскую страну выдать Алехиной проездной документ, дающий тот же статус, что и гражданину ЕС". По словам художника, официальные лица просили его не говорить, о какой стране идет речь. В общей сложности на то, чтобы выбраться из Белоруссии, у Алехиной ушла неделя, в итоге она выехала в Литву на автобусе и призналась, что "пограничники относились к ней лучше, когда считали ее "европейкой", а не русской".

Адвокат Алехиной Даниил Берман вчера вечером не смог подробно прокомментировать отъезд своей подзащитной, сказав, что не знает, как участница Pussy Riot смогла покинуть страну.

Алехина выразила надежду вернуться в Россию. Ну а пока 12 мая начинается европейский тур Pussy Riot, который стартует в Берлине. На концерте в Рейкьявике, как ожидается, к ним присоединится и известная исландская певица Бьорк. Целью концертов будет сбор средств в пользу Украины.

Ранее Штейн и Алехина осудили военную спецоперацию, а Алехина в интервью The New York Times отметила, что "Россия больше не имеет права на существование".

Побег Алехиной и Штейн обсуждается и в телеграм-каналах.

Тот самый Рагнар Кьяртанссон, творчеством которого открылся "главный новый культурный центр Москвы" "ГЭС 2", нелегально вывез из России (ну ладно, ладно — помог сбежать) находящихся под ограничениями и условкой участниц Pussy Riot. Путину, говорите, показывали то открытие? Не удивлены, что ему еще тогда не понравилось,

— написали в телеграм-канале Real Cultras.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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