В Финляндии арестовали дачу главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева
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В Финляндии арестовали дачу главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева

В Финляндии арестовали дачу главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева

Власти Финляндии арестовали дачу российского журналиста, главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, который попал в санкционный список Евросоюза из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

Два участка, на которых находится как минимум один жилой дом, располагаются на берегу озера Кернааланъярви. Кроме того, в собственности Гусева — почти 20 гектаров земли в общине Янаккала на юге страны.

Поводом для санкций в отношении Гусева и ареста его имущества стала поддержка российского правительства со стороны Гусева и "распространение пропаганды".

Газета "Московский комсомолец" поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Кроме того, власти Финляндии также арестовали активы приближенного к президенту России Владимиру Путину бизнесмена Григория Березкина — раллийные автомобили Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter, а также счета компании Faberlic, которые связали с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Березкин и Нечаев также попали в санкционный список Евросоюза.

На прошлой неделе Великобритания дополнила санкционный список новыми именами: в нем оказались бизнесмены, чиновники и журналисты российских СМИ, в том числе телеведущая Наиля Аскер-заде.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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