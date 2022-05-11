В Госдуме опровергли слухи о рисках пользования кредитными каникулами
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В Госдуме опровергли слухи о рисках пользования кредитными каникулами

В Госдуме опровергли слухи о рисках пользования кредитными каникулами

06:00  Автор: Валерий Филоненко



На получение отсрочки платежей на срок до шести месяцев по потребзаймам, кредитным картам, автокредитам и ипотеке могут рассчитывать те, у кого доходы снизились на треть относительно среднего дохода в прошлом году. При этом кредитный рейтинг заемщика не пострадает, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно принятому в марте закону, льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. По условиям программы заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии, если доход его упал на 30 процентов по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

По словам Анатолия Аксакова, кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят рейтинг заемщика.


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«В законе написано, что заключение соглашения о кредитных каникулах не должно влиять на кредитную историю», — уточнил депутат. Единственное неудобство для тех, кто воспользуется отсрочкой, кроется в продлении срока обслуживания кредита, добавил он.

При оформлении кредитных каникул следует также помнить, что за льготный период начисляются проценты: по ипотеке — по условиям договора, по потребительским ссудам и кредитным картам — по ставке 2/3 от установленного Центробанком среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.



#кредиты

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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