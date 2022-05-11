Варфоломеев: Форум парламентской молодежи пройдет в Совфеде 17-19 мая

15:32 Автор: Анна Шушкина

На Форуме парламентской молодежи, который пройдет в Совете Федерации 17-19 мая, планируется проанализировать все, что сделано Палатой молодых законодателей при верхней палате парламента за последние 10 лет. Об этом сказал первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в пресс-центре «Парламентской газеты».

В этом году Палате молодых законодателей при Совете Федерации исполняется 10 лет. Этот консультативный орган был создан в 2012 году по инициативе председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

«Нынешний юбилей — это повод как раз проанализировать все то, что сделано Палатой молодых законодателей за 10 лет и определить ее достижения», — сказал сенатор и добавил, что это будет сделано на предстоящем Форуме парламентской молодежи, который пройдет в стенах Совета Федерации 17-19 мая с участием Валентины Матвиенко. «Там как раз мы будем определять все точки, которые можно считать достижениями, говорить о том, что еще не сделано, что предстоит сделать, и каким образом мы над этим будем работать», — отметил Варфоломеев.

Юбилей Палаты молодых законодателей, по его словам — это серьезное событие не только для самих молодых парламентариев, но и для Совета Федерации. «Это событие серьезного масштаба, межпарламентского значения, молодежного сотрудничества. Поскольку мы сейчас видим — ситуация непростая, и межпарламентское молодежное сотрудничество становится особенно актуальным», — сказал политик.

«10 лет Палате молодых законодателей»

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