Виктория Боня в шоке, что ее обвиняют в пиаре на смерти человека

Модель Виктория Боня обрушилась с критикой на журналистов. Ведущая считает, что пресса неправильно трактовала ее слова, которые она сказала в адрес погибшего от яда жабы бывшего топ-менеджера «Лукойла». Звезда обрушилась с резкой критикой в адрес прессы. 42-летняя экс-участница скандального «ДОМа-2» сейчас проживает в Монако. Женщина увлекается эзотерическими и шаманскими практиками. Узнав о смерти Александра Субботина, который умер в доме шаманов, где его лечили от запоя, она заявила, что лучше не ходить в сомнительные магические дома, а прилетать к ней. Об этом написали в СМИ, а теперь Боня говорит, что ее не так поняли, а журналисты просто делают пиар на ее имени. «Ребят, хочу показать вам на личном опыте, как составляется скандальный образ меня. Вчера прокомментировали мое имя вместе с человеком Александром Субботиным, который умер от яда лягушки. Хочу принести глубочайшие соболезнования семье. Я беру эту новость и комментирую ее, дабы дальше люди не попадали в такие ситуации и не умирали. Я пытаюсь обезопасить людей, которые ходят к подобным недошаманам, как я высказывалась ранее. Что происходит дальше? Происходит следующее, после этого начинают писать, что я пиарюсь на смерти человека. То есть мое имя уже было вовлечено, и я просто прокомментировала. Я вас очень прошу, журналисты всех наших порталов, получите журналистское образование, стыдно читать эти новости», — разгневанно заявила телеведущая у себя в блоге.Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, на днях стало известно о смерти бывшего миллиардера Александра Субботина, который приехал в дом шаманов Магуа в Мытищах. Мужчину лечили ядом жаб от алкоголизма. Однако вскоре бизнесмену стало плохо с сердцем, но местные маги дали ему корвалол, уложили спать, не вызвав скорую помощь. Спустя некоторое время он скончался. Виктория Боня увидела эту ситуацию по-своему: «Человек уже был отравлен алкоголем и еще сверху ему сделали яд лягушки — это противопоказано. Так жаль, что в руках дилетанта погиб человек. Благодаря таким мошенникам потом делают неправильные выводы про медицину, которую я практикую 12 лет».