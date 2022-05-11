Voici: князь Альбер будет платить княгине Шарлен 12 млн евро в год за выходы в свет и исполнение королевских обязанностей
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Voici: князь Альбер будет платить княгине Шарлен 12 млн евро в год за выходы в свет и исполнение королевских обязанностей

Voici: князь Альбер будет платить княгине Шарлен 12 млн евро в год за выходы в свет и исполнение королевских обязанностей

Князь Монако Альбер II будет платить своей супруге, княгине Шарлен, 12 млн евро в год за то, чтобы она вместе с ним выходила в свет и исполняла королевские обязанности, создавая таким образом видимость стабильного брака. Об этом сообщает французское издание Voici.

Княгиня заставила своего мужа подписать конфиденциальный контракт. Условия контракта включают в себя то, что Альбер платит Шарлен 12 млн в евро в год. Информацию издания подтвердило и другое СМИ, Paris Match Belgium, которое сообщает о крупных суммах, которые князь сам выплатил своей жене за совместные появления на публике.

Как отмечают СМИ, контракт был необходим княгине для того, чтобы быть финансово независимой от супруга. В соответствии с условиями контракта княгиня должна появиться на Гран-при "Формулы-1" и благотворительном балу Rose.

Во дворце информацию пока не прокомментировали.

Княгиня Шарлен и князь Альбер женаты уже больше 10 лет, однако, по слухам, их брак нельзя назвать счастливым. Эти слухи подогрели и последние события: долгое отсутствие княгини во дворце, а также последние фотографии княгини, на которых, по мнению пользователей сети, она выглядит уставшей и осунувшейся. Сам князь Альбер наличие проблем в браке опровергает.

Ранее княгиня Шарлен впервые за долгое время вышла в свет вместе с мужем и детьми, близнецами принцессой Габриэллой и принцем Жаком. До этого княгиня не появлялась на публике — по словам представителей дворца, она проходила лечение в Швейцарии. До этого Шарлен провела около 10 месяцев вдали от семьи, поскольку серьезно заболела во время своего путешествия по Южной Африке и перенесла несколько операций.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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