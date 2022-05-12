24 фото, которые сломают твой мозг
Сегодня, 22:10
Что тут вообще происходит? (⊙_⊙)
Так много вопросов - так мало ответов.
1. Кто кого держит?
2. Сколько у нее ног?
3. Что здесь происходит?
4. Это то, о чем я подумала?
5. Ээээ...три ноги?
6. Сколько людей на этой фотографии?
7. Что она с ним делает?
8. Сиамские близнецы?
9. Это фотошоп или нет?
10. Это нудистский пляж?
11. Куда делось тело парня?
12. Что с ее ногами?
13. Чья это рука?
14. Это картина или нет?
15. Самый старый ребенок на свете?
16. Это они ( • )( • )ԅ(‾⌣‾ԅ) ?
17. Всадник без головы, ты ли это?
18. Она умеет летать?
19. Почему у нее такие маленькие ручки?
20. Нееет. Как это теперь развидеь?!!
21. Ээээ...шта?
22. И опять сиамские близняшки!
23. Какой женственный мужчинка!
24. Пляж для нудистов, а теперь и кухня для нудистов?
По материалам: Юмор