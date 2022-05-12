24 фото, которые сломают твой мозг

Что тут вообще происходит? (⊙_⊙)

Так много вопросов - так мало ответов.

1. Кто кого держит?

2. Сколько у нее ног?

3. Что здесь происходит?

4. Это то, о чем я подумала?

5. Ээээ...три ноги?

6. Сколько людей на этой фотографии?

7. Что она с ним делает?

8. Сиамские близнецы?

9. Это фотошоп или нет?

10. Это нудистский пляж?

11. Куда делось тело парня?

12. Что с ее ногами?

13. Чья это рука?

14. Это картина или нет?

15. Самый старый ребенок на свете?

16. Это они ( • )( • )ԅ(‾⌣‾ԅ) ?

17. Всадник без головы, ты ли это?

18. Она умеет летать?

19. Почему у нее такие маленькие ручки?

20. Нееет. Как это теперь развидеь?!!

21. Ээээ...шта?

22. И опять сиамские близняшки!

23. Какой женственный мужчинка!

24. Пляж для нудистов, а теперь и кухня для нудистов?