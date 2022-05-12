7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8
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7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8

7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8


26 мая 2022 года стартует Series 8 в Forza Horizon 5. Разработчики провели стрим, где рассказали, что ждать игрокам от очередного обновления.

Series 8 для Forza Horizon 5 получает название «Немецкое автомобильное совершенство». Игроков ждут немецкие автомобили, косметические предметы, испытания и многое другое.

Обычно в рамках Series игроки могут получить призовых 4-5 автомобилей. В Series 8 будет всего 3 автомобиля:



2015 Mercedes-AMG GT S



2018 Audi RS 4 Avant



2021 Porsche 911 GT3

По Car Pass игрокам дадут 4 автомобиля:



1982 Volkswagen Pickup LX



2018 Audi RS 5 Coupé



2020 Audi RS 3 Sedan



2020 BMW M8 Competition Coupé
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По материалам: newxboxone

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