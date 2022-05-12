Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов
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Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов

Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов

Певица Адель редко пишет о своей жизни в соцсетях, но вчера знаменитость сделала исключение и поделилась серией фотографий со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. С ним она встречается уже около года, но это лишь второй раз, когда Адель решила показать совместные снимки в своем инстаграме*.

Время летит,

— подписала фотографии певица.

На первом кадре Адель и Рич позируют на фоне своего нового дома с ключами в руках — особняк в Беверли-Хиллз, который раньше принадлежал актеру Сильвестру Сталлоне, они купили за 58 миллионов долларов. Изначально актер выставил дом на продажу за 110 миллионов долларов, но покупателей долго не находилось. В особняке есть восемь спален, бассейн, спортзал, сауна и даже сигарная комната с системой фильтрации воздуха. В доме также есть гостиная, из которой открывается вид на Родео-драйв. У Адель есть еще три дома по соседству в районе Беверли-Хиллз.


Рич Пол и Адель

На других ранее не публиковавшихся фотографиях Адель и Рич запечатлены в McDonald's в День святого Валентина, на бейсбольном матче и за кулисами концерта Адель One Night Only в прошлом году.

Они познакомились несколько лет назад в компании общих знакомых, но об их романе стало известно летом 2021 года. О своем бойфренде Адель говорила и в некоторых интервью, называя его "очень веселым и очень умным".



Ранее в этом году певица даже намекнула на то, что скоро они могут задуматься о пополнении в семье. Говоря в эфире с Грэмом Нортоном о необходимости перенести концерты в Лас-Вегасе, она сказала:

Концерты точно должны состояться в этом году, потому что у меня есть планы на следующий год. Представьте, если мне придется отменять их, потому что у меня будет ребенок!

У Адель уже есть девятилетний сын Анджело от бывшего мужа Саймона Конекки, но певица ранее говорила, что хотела бы еще иметь детей.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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