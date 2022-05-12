Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина

Актер Алексей Панин рассказал, что думает о словах Симоньян. Маргарита Симоньян нелестно отозвалась о Максиме Галкине, назвав его мужчиной с нетрадиционной сексуальной ориентацией, живущим с Аллой Пугачевой лишь ради личного обогащения. На сторону шоумена и Примадонны встали многие известные персоны, в том числе скандальный актер Алексей Панин. По словам Панина, Маргарите не стоило лезть в личную жизни Максима, который слывет примерным семьянином. «Максим лишился работы — его уволили с Первого канала, где он получал большие деньги. Слышал также, что на него вроде бы завели уголовное дело. О Маргарите Симоньян... Не понимаю, как в нормальном цивилизованном обществе можно делить людей по гендерному признаку и сексуальным делам. Элтон Джон тоже гей, но мы же поем его песни», — рассуждает 44-летний Алексей в новом интервью. Сам Максим пока не отреагировал на слова Маргариты, зато свое возмущение высказал бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Все чаще обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь именно этого и хотят наши западные, так сказать, «партнеры». Мы многонациональный народ. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... Вы начинаете гнобить. И кто после этого к вам обернется?! Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они будут смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Уверен, что найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам станет жить чуточку легче», — негодовал поп-король российской эстрады. Симоньян в свою очередь не стала обрушиваться с критикой на Филиппа Бедросовича, подчеркнув, что отвечает только тем, кто хейтит и критикует родную страну. А в личные склоки она лезть не намерена.