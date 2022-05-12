Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем переезде. Звезда балета дала пресс-конференцию, на которой сообщила, что уезжать из России она не планирует. Балерина подчеркнула, что даже не думала об этом в последнее время.Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь — лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», — заявила Волочкова. Кстати, Волочкова считает, что ее коллега Николай Цискаридзе должен возглавить Большой театр. По ее словам, артист много полезного сделал для этой сферы в России.