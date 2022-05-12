Анастасия Волочкова рассказала о своей любвеобильности
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Анастасия Волочкова рассказала о своей любвеобильности

Анастасия Волочкова рассказала о своей любвеобильности
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о подглядывающих соседях. На пресс-конференции НСН звезда балета честно ответила на вопросы, которые касаются Большого театра, любопытных соседей и личной жизни. В 2003 году Анастасия Волочкова со скандалом ушла из Большого театра. С тех пор прима конфликтует с бывшими работодателями. Балерина уверяет, мол, ее уволили, подделав документы. «Меня выгнали не потому что я большая и толстая, как преподносилось, а потому что в политику театра стали вмешиваться деньги. Мне даже трудовую с трудом отдали... фальсифицированную. Потом представители сказали «мы же всего три бумаги подделали». Где три, там и 23! Я верю, что руководство там скоро поменяется, ведь такого беспредела допускать нельзя! Помню те времена, когда ко мне обращались девушки с просьбой защитить, потому что их в Большом превратили в проституток. Они ходили на банкеты с продолжением — с постелью, со всеми делами. А если девушки не хотели, то поездки для них становились последними», — заявила Волочкова. За жизнью Анастасии буквально следит вся страна. Дело в том, что артистка постоянно оказывается в центре неприятных ситуаций. Например, прошлой осенью соседи засняли, как Волочкова справляет нужду под елкой. Жильцов настолько возмутило поведение звезды, что они подали в суд с требованием запретить приме ходить голой по дачному участку.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я могу на своей территории ходить обнаженной. Во-первых, у меня стоит купель — туда в пальто нужно окунаться? Вы в мои окна не заглядывайте! — негодует балерина. — А второе: если бы не отозвали иск, я бы пошла на заседание. Мы и на первое пришли, только с той стороны никого не было. А судья спрашивает «где истцы, какие претензии?» Я сама хотела их услышать! Но вопрос в том, как это решилось бы? У меня стояли бы камеры, было бы реалити-шоу со мной на всю страну?» Под пристальным вниманием и ухажеры Волочковой. Публика то и дело считает ее мужчин, что саму Анастасию, конечно же, очень раздражает. «Я поражена тому, с какой большой скоростью люди расхватывают информацию про моих возлюбленных. Послушайте, когда я выйду замуж — это будет счастливый день в моей жизни, и я буду верна и предана одному человеку, но сейчас мое сердце свободно, — отметила блондинка. — Вы считаете, я должна сидеть и ждать? Одни меня осуждают, что у меня не олигарх, а простой парень из деревни, как говорится... Ну я такой любвеобильный человек. Перестаньте сравнивать царский трон и деревянный стул». 46-летняя артистка надеется, что в скором времени встретит спутника и обретет настоящее женское счастье. А пока Анастасия не видит рядом с собой того, с кем создала бы полноценную семью. «Я столько в жизни прошла... Знаете, какой у меня должен быть мужчина? В нем должны быть две Волочковой по силе духа и мощи!» — заключила балерина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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