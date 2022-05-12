Анна Семенович избавилась от жира

Певица и ведущая Анна Семенович раскрыла правду о пластических операциях. Артистка, в отличие от многих своих коллег, не скрывает, что ее фигура и лицо — это не только генетика, а еще и результат работы специалистов. Так, звезда призналась, что дважды ложилась под нож пластического хирурга. Анну Семенович по праву называют одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Однако недоброжелатели утверждают, что роскошная фигура и пышные формы певицы — дело рук пластических хирургов. И Анна, как ни странно, не стала это отрицать. Звезда призналась журналистам, что в ее жизни имели место быть пластические операции. В своем новом интервью Анна Семенович не стала скрывать, что прибегала к услугам пластических хирургов. Делала она это дважды. Одной из операций была липосакция. «У меня было две пластические операции. Я не так давно сделала липосакцию рук. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо. Липосакция — очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи», — призналась звезда.Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Еще одна пластическая операция Семенович была связана с подбородком. Экс-солистка «Блестящих» некоторое время назад посещала клинику пластической хирургии, чтобы сделать овал своего лица более четким. От этой операции у Анны остался небольшой шрам, однако ее это не беспокоит, ведь у нее в том месте был шрам с детства — одна упала на одной из тренировок. Кстати, и своей фигуре артистка уделяет много внимания и тратит много денег. Избавляться от лишних килограммов звезда предпочитает в специализированной клинике. «Стараюсь ездить два раза в год эту клинику. Я не люблю сидеть на жестких диетах, поэтому мне там нравится: прекрасные процедуры, массажи, бассейн, баня... Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей… Там я просто отдыхаю и кайфую от жизни. Стоит такое удовольствие недешево — чуть больше ста тысяч рублей за неделю», — рассказала 44-летняя Семенович «Собеседнику».