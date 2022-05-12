Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
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Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж

Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Певица Монеточка рассказала о проблемах беременности. 23-летняя Елизавета Гырдымова (Монеточка) рассказала, как ей дается беременность. Певица призналась, что очень эмоционально воспринимает происходящее. Звезда комедии «Родные» счастлива в браке с продюсером Виктором Исаевым. Они сыграли свадьбу в декабре 2020 года. Когда пандемия пошла на спад, супруги задумались о пополнении в семье. Недавно певица сообщила, что находится на шестом месяце беременности. Переехавшие в Литву Елизавета и Виктор ответственно подготовились к этому этапу. Исполнительница хита «Каждый раз» объяснила, как переносит ожидание первенца. Так, она видит красоту во всех женщинах, которые ее окружают. Однако о себе будущая мать думает иначе.
Беременная Монеточка «Из-за беременности мне кажутся красивыми все женщины, кроме меня. Худые, полные, высокие, низкие, старенькие, молодые... Не могу не удивляться их красоте, хожу и любуюсь на всех. А самой себе вообще не нравлюсь, даже в зеркало особо не смотрюсь. Увижу какую-нибудь красавицу и загрущу, а, может, даже заплачу... Вот, что творят гормоны! Ну, это очень интересный период, конечно», — сказала актриса. Уроженка Екатеринбурга растрогалась, даже глядя на рисунок на кофе. Поп-диву умилил смайлик, сделанный баристой. «А еще недавно заплакала в кафе, когда принесли вот этот кофе с сердечком. Во-первых, далеко не всегда в этой кофейне рисуют что-то, было слишком уж приятно. А во-вторых, оно такое доброе, посмотрите на него... Вы бы смогли сдержаться? Или улыбнулись бы в ответ и поддались чувствам, как я?» — отметила Монеточка. Звезде даже показалось, что муж к ней охладел. Однако сам Виктор стал обучаться ради любимой мастерству массажа. «А сегодня я заплакала от того, что Витя, может быть, разлюбил меня, но не говорит. Это было прямо в тот момент, когда он делал мне массаж икроножных мышц по туториалу из Ютюба», — заверила Елизавета. Поклонники поддержали ее. Они заверили, что такое состояние абсолютно нормально, и многие через это проходят. «Беременность — странная штука», «У меня что-то очень похожее на днях было. Вы не одиноки», «Такая милая беременяшка!», «Массаж икроножных мышц по туториалу – это, несомненно, любовь», — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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