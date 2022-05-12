Биография Султана Лагучева: личная жизнь, национальность певца, семья (фото)

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Султан Лагучев, его биография, национальность, личная жизнь интересует многочисленных поклонников музыканта. Хиты, исполняемые певцом, восторженно встречаются слушателями, глубоко трогают их душевные струны. Музыкальные критики говорят о нем как об артисте, имеющем большое будущее.Родина будущей знаменитости — аул Кубин в Карачаево-Черкессии, на левом берегу Кубани. На свет Султан появился 25 февраля 1995 года. О его родителях и детстве известно немного. Мама Лариса — по национальности карачаевка, занималась воспитанием сына и дочери Камиллы. Она содержит дом в уюте, замечательно готовит.Отец Шамел по национальности абазин. Султан считает, что унаследовал от отца такие качества характера, как справедливость, спокойствие, умение одеваться красиво. И по национальности музыкант считает себя абазинцем.Музыкой будущий артист увлекся в старших классах.Музыкального образования юноша не получил, но самостоятельно научился играть на гармонике — национальном инструменте. Занятия вокалом помогли ему поставить голос.Первый успех пришел в 2012 году, когда проводился фестиваль, посвященный мастерице виртуозной игры на любимой Султаном гармонике Зули Ерижевой. Юноше присудили 3 место.Юный гармонист с 2014 года стал желанным гостем на свадьбах, юбилеях, других торжествах. Некоторое время был участником популярного музыкального ансамбля.Высшее образование молодой человек получил в юридической академии.Первый серьезный успех певцу принесла исполненная им композиция «Аиша». С ним сразу же заключили контракты этнический лейбл Kavkaz Music и крупная музыкальная медиакомпания «Звук-М».Музыкант в 2019 записал первый сингл «Ты где-то есть», следом — композицию «Желтые листья». Оба произведения исполняются на родном языке восходящей знаменитости.Этот же год ознаменовался для Лагучева выходом мини-альбома «Что же делать мне», который включил в себя три композиции на абазинском, одну — на русском.Наибольшая популярность к Султану пришла с выходом народного сингла «Мы — абазины!». Композиция очень полюбилась слушателям, ее поют многие кавказские народности.Молодой музыкант на себя регулярно примеряет новые образы. Поначалу он пел этнические композиции. В настоящее время все чаще исполняет хип-хоп синглы. Треки «Смертельный яд» (март 2020), «Огнеопасная» (апрель 2020), понравились слушателям с первого их исполнения.Певец — человек общительный. Однако о частной жизни знаменитости информации очень мало. Жены у него пока нет. Хочет иметь супругу, похожую на его маму, чтобы умела хорошо готовить, а в доме создавать уют. Помимо этого, девушка должна быть абазинкой — для продолжения рода.Будущие дети должны обязательно знать родной язык, традиции, которые ему в свое время привили родители, бабушка.Оглушительный успех пришел к восходящей музыкальной звезде с клипом на песню «Горький вкус» (январь 2021). Число просмотров на YouTube сразу увеличилось до 600 тыс. Тема расставания знакома многим не понаслышке. Пережить его тяжело, особенно когда любовь была настоящей, насыщенной яркими эмоциями.Пересвет И.В., музыкальный критик: «Музыка исполнителя и композитора Султана Лагучева успокаивает, помогает найти в душе гармонию. Слушая песни талантливого артиста, легче переживаешь душевную боль, обиды».Следом талантливый музыкант совместно со своим другом Исламом Итляшевым записал новое видео «Хулиган». У композиции сразу же появилось множество поклонников.Апрель 2021 ознаменовался для знаменитости участием его и друга Ислама в популярном шоу «Привет, Андрей!». Их ведущий назвал «прорывом года». Друзья в течение 2021 провели гастрольные выступления во многих городах России. Молодой музыкант продолжает писать песни, радовать поклонников своей музыкой.В жизни звезды имеется немало интересных фактов:В клипе на песню «Горький вкус» поклонники артиста обратили внимание на девушку-актрису с чрезмерно накаченными губами. Она вызвала в Сети у фолловеров массу негативных высказываний.Знаменитость имеет странички в нескольких социальных сетях, где размещает фото со своими друзьями, сообщает подписчикам, какие премьеры синглов появятся в ближайшее время.Отличительной особенностью талантливого музыканта является его виртуозное владение национальной гармоникой, под которую свои хиты часто исполняет певец.Абазинский народ состоит из двух групп: горцы (к которым относится род Лагучевых), и жители равнины. Любимому аулу, где живут горцы, Султан посвятил свою композицию «Старокувинский».У артиста прекрасная физическая форма — он любит спорт, занимается единоборствами.Певец считает, что в жизни главные ценности — это дружба, семья, любовь. К славе, деньгам он равнодушен. Выражает надежду, что на земле все люди когда-нибудь это осознают.Любит слушать грузинскую музыку. Когда приходит грусть, настроение поднимает мелодиями горцев в собственном исполнении.Знаменитость иногда начинает петь посреди улицы. Около него быстро собирается множество людей, которые подпевают знакомые им песни любимого артиста.Сейчас Лагучев на пике популярности среди кавказских исполнителей. Любое вновь созданное его творение вызывает у фанатов восторженные отзывы, становится хитом.Родина Султана Лагучева — Карачаево-Черкессия, аул Кубин. Дата рождения — 25.02.1995.Музыкой увлекся в старших классах. Хотя музыкального образования нет, огромнее желание и большое трудолюбие позволили будущей знаменитости самостоятельно освоить национальный инструмент и научиться вокальному исполнению.Первый успех пришел в 17 лет, когда ему присудили 3 место на фестивале, посвященном мастерице виртуозной игры на его любимой гармонике Зули Ерижевой.Национальность — абазин.В настоящее время не женат. В супруги хочет взять девушку-абазинку, чтобы продолжить род.