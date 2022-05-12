Центробанк предлагает затянуть пояса еще на год
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Центробанк предлагает затянуть пояса еще на год

Центробанк предлагает затянуть пояса еще на год
Регулятор считает, что экономика страны адаптируется к санкциям и ограничениям на экспорт и импорт товаров к концу 2023 года

17:16  Автор: Валерий Филоненко


Источник: Центробанк



Из-за введенных рестрикций российский ВВП в этом году просядет на 8-10 процентов, а инфляция окажется в диапазоне от 18 до 23 процентов, при этом снижение объемов экспорта к 2023 году стоит ожидать на уровне 17-21 процента, а импорта — на 32,5-36,5 процента. Да, динамика отрицательная по всем фронтам, но она не должна пугать, так как все это время реальный сектор будет спешно адаптироваться к новым условиям, претерпев на первом этапе трансформацию а на втором придя к нужному балансу. Это позволит уже к концу следующего года увеличить ВВП на 4-5,5 процента по сравнению с IV кварталом текущего. Также в конце следующего года стоит ожидать и роста объема потребления домохозяйств на 4,5-6 процентов. Такие прогнозы ЦБ приводит в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора 11 мая. Законодатели и эксперты «Парламентской газеты» считают описанные в документе перспективы вполне соответствующими действительности.

Экспорт, импорт и инфляция

Потребительские цены, по прогнозу ЦБ, в этом году вырастут на 18-23 процента. Как пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, удивляться этому не стоит, так как накопленная с начала года инфляция уже превышает 11 процентов. На дальнейшее повышение показателя повлияют инерция инфляционного роста плюс проблемы, связанные с логистикой и отсутствием комплектующих.

«Но, думаю, уже на период конца января 2023 года к конкретной дате на конец декабря этого года инфляция будет близка к 10 процентам», — отметил глава комитета.

Согласно базовому сценарию Банка России, эта цифра находится в диапазоне 10-12 процентов, далее, по итогам 2023 года, инфляция предположительно снизится до 5-7 процентов, в 2024‑м вернется к целевым четырем процентам.

В то же время, сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении за счет нефтегазового и ненефтегазового сектора в этом году может достичь 17-21 процента. Причем в стоимостном выражении экспорт до конца года может снизиться на 8 процентов относительно прошлогодних показателей, так как сокращение физических объемов будет в значительной мере компенсировано ростом цен.

Регулятор прогнозирует, что дальнейшее снижение цен на мировых рынках при сохраняющемся дисконте на  российский экспорт приведет к снижению его объемов в стоимостном выражении на 14 процентов в 2023 году и еще на 6 процентов в 2024 году.

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В то же время сокращение импорта в 2022 году в реальном выражении может составить 32,5-36,5 процента. Тут в значительной степени повлияют запреты ряда стран на экспорт товаров в Россию и приостановка поставок продукции некоторыми зарубежными компаниями, а также ограничения в сфере воздушных перевозок и других услуг.

Тем не менее, в ЦБ уверены, что формирование альтернативных цепочек поставок поспособствует восстановлению импорта — его рост возможен уже в 2023 году и более выражено - в 2024 году.

Снижение и рост ВВП

Снижение ВВП в этом году регулятор прогнозирует на уровне 8-10 процентов, при этом нижняя точка спада придется на IV квартал. Такой отрицательной динамике «поможет» в том числе разрыв устоявшихся экономических связей. Тем не менее, уже с начала следующего года стоит ожидать возобновления экономического роста.

Благодаря исчерпанию шоков предложения и спроса, правильной денежно-кредитной и бюджетной политике и структурным мерам Правительства экономика страны к концу следующего года должен вырасти на 4-5,5 процента по сравнению с  IV кварталом этого года, не исключает регулятор.

Оптимизм Центробанка разделяет и Анатолий Аксаков.

«Думаю, это вполне взвешенный анализ, ЦБ достаточно объективно оценивает качество экономики страны с точки зрения прогноза», — уточнил депутат.

Согласен с расчетами регулятора и финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев

«С таким конценсус-прогнозом падения ВВП сегодня согласны и наши, и зарубежные аналитики. Дело в том, что экономика России сейчас действительно находится на адаптационной паузе, приспосабливаясь к новым условиям, ищет возможности дальнейшего функционирования в условиях санкций. В том числе в поиске возможности импортозамещения и понимания того, что именно необходимо замещать и как это будет замещаться», — пояснил эксперт «Парламентской газете».

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Две фазы восстановления

Вместе с тем в своем докладе ЦБ отмечает, что неопределенность дальнейших перспектив развития экономической ситуации остается повышенной. Ограничения во внешней торговле и в  международной кооперации «сформировали совокупность шоков, которые приведут к значимым структурным изменениям в российской экономике».

Первая фаза, по данным регулятора, уже началась и может занять около полутора-двух лет. Этот период вначале будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с  трансформацией экономики. Вторая фаза начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии.

«Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов, а не на искусственном стимулировании неэффективных производств и бизнес-моделей», — сообщает Центробанк.

Регулятор не исключает, что темпы роста в дальнейшем могут прибавить в скорости за счет формирования в  экономике новых производственных процессов и взаимосвязей. Также на ускорение повлияют повышение квалификации рабочей силы, эффективности использования имеющегося капитала и ввода новых средств производства в эксплуатацию.

По мнению Михаила Беляева, такой благоприятный для России сценарий вполне реален: «Ведь падение экономики у нас не кризисное а адаптационное, поэтому через год вполне возможно ожидать достаточно быстрый рост на 5 процентов». Причем здесь будет присутствовать не только эффект низкой базы, а реальный, конструктивный рост, уточнил эксперт.



#санкции

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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