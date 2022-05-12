Человек с пересаженным сердцем свиньи умер от свиного вируса

Вадим Карасев

Причиной смерти первого в истории пациента, которому было пересажено генетически модифицированное свиное сердце, стало заражение свиным цитомегаловирусом — Suid betaherpesvirus 2, сообщает MIT Technology Review.

В клинике Мэрилендского университета 11 января нынешнего года 57-летний Дэвид Беннет, страдавший от тяжелой аритмии, получил донорское сердце свиньи. Беннет стал участником эксперимента, так как был близок к смерти от сердечной недостаточности и не получил права на пересадку человеческого сердца из-за того, что в прошлом пренебрегал медицинскими советами. Ставшее донором животное было особым образом генетически модифицировано, чтобы снизить риск отторжения органа организмом человека. Подробнее об этом методе можно прочитать в специальном очерке. Операция прошла успешно, донорское сердце работало, биопсия, взятая на 34-й день, не показала признаков опасной иммунной атаки. Но спустя сорок дней состояние пациента ухудшилось, а 8 марта он умер. В заявлении, опубликованном Мэрилендским университетом в марте, говорилось, что «на момент его смерти не было выявлено никакой очевидной причины».

Теперь проводивший операцию хирург-трансплантолог Бартли Гриффит в ходе вебинара Американского общества трасплантологов назвал причину смерти — свиной цитомегаловирус, занесенный в организм вместе с трансплантатом. Биотехнологическая компания Revivicor, которая выращивала и модифицировала свиней, отказалась от комментариев и пока не делала публичных заявлений о вирусе.

По словам Гриффита, чтобы следить за здоровьем пересаженного сердца, ученые постоянно проверяли кровь пациента на наличие фрагментов ДНК свиньи. Увеличение их количество стало бы признаком того, что клетки сердца умирают. Еще один новый тест проверял кровь Беннета на наличие следов сотен бактерий и вирусов. Именно этот тест обнаружил, что в крови, взятой у Беннета через 20 дней после операции, присутствует цитомегаловирус свиньи. Но уровень был очень низким, и ученые сочли, что результат может быть ошибочным. Поскольку тест занимает десять дней, врачи упустили момент, когда вирус начал массово размножаться в клетках пересаженного сердца. Размножение вируса вызвало бурную реакцию иммунной системы — цитокиновый шторм. На 43-й день после операции у Беннета повысилась температура и появилось затруднение дыхания.

Лечение вирусной инфекции затруднялось тем, что Беннет, как и все пациенты после трансплантации органа, проходил курс терапии, подавляющей иммунный ответ. Врачи применили цикловир — препарат, иногда применяемый для лечения больных СПИДом. Поскольку иммунная система пациента была очень слаба, ему также внутривенно вводили донорский иммуноглобулин. Спустя сутки наступило улучшение, но еще через неделю состояние Беннета значительно ухудшилось и пересаженное сердца начало отказывать.

Гриффит предполагает, что у Беннета мог быть тот же синдром, что ранее наблюдался немецкими учеными у бабуинов, получавших донорские сердца свиней. В случае наличия в тканях сердца цитомегаловируса начиналась широкая воспалительная реакция, сопровождавшаяся отеком и другими эффектами. В этих экспериментах пересаженное сердце работало не более двух недель, тогда как при отсутствии вируса оно оставалось жизнеспособным не менее полугода. По словам Гриффита, биопсия пересаженного сердца у Беннета не показала явных признаков того, что оно было отвергнуто иммунной системой, хотя именно этого больше всего опасались врачи. Вместо этого картина повреждений, оказалась похожа на ту, что наблюдалась у немецких бабуинов.

Во время своей презентации Гриффит нарисовал картину того, как вирусный синдром мог вызвать сердечную недостаточность, перерастая в более крупную инфекцию и запуская разрушительный каскад воспаления. «Я подозреваю, что у него развилась проницаемость капилляров в ответ на воспаление, и это вызвало отек сердца, отек превратился в фиброзную ткань, и у него развилась тяжелая и необратимая диастолическая сердечная недостаточность», — сказал Гриффит.

Ученые считают, что эксперимент был оправдан благодаря «бесценной информации», которую удалось получить. Аналогичные чувства выразил сын Беннета. В мартовском заявлении Мэрилендского университета цитируются его слова об отце: «Мы надеемся, что то, что мы узнали из его операции, принесет пользу будущим пациентам и, надеюсь, однажды положит конец нехватке органов, которая ежегодно уносит так много жизней».