Dead Space Remake получает дату релиза — игра выйдет в январе 2023 года

Студия EA Motive сегодня провела трансляцию, посвященную Dead Space Remake. Разработчики рассказали, что создание проекта продвигается гладко, и на днях они даже смогли «завершить первое полное прохождение игры». В рамках трансляции разработчики поделились различными деталями и назвали дату релиза.

Релиз Dead Space Remake запланирован на 27 января 2023 года. Разработчики отметили, что намерены устроить полноценный показ геймплея в октябре 2022 года, то есть за несколько месяцев до выхода.

По игре опубликовали несколько видео, которые демонстрируют детали создания Dead Space Remake — их можно посмотреть ниже. Разработчики рассказали про световые эффекты в проекте, детализацию локаций, обновление дизайна персонажей и многое другое.

