Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам
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Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам

Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам


Выход на рынок в новом поколении двух консолей от Microsoft — необычное решение. Xbox Series X и Xbox Series S существенно различаются по мощности, но Microsoft при анонсе младшей консоли отмечала, что консоли будут получать одинаковые игры, которые различаются только в разрешении. Уже можно видеть, что это не так — зачастую игры на Xbox Series S отличаются не только разрешением, но и качеством графики, а также отсутствием режимов с высокой частотой кадров.

Специалисты Digital Foundry, которые являются именитыми экспертами по техническим вопросам, в рамках своего еженедельного подкаста затронули тему оптимизации игр на Xbox Series S. Они отметили, что уже разработчики жалуются на младшую консоль нового поколения от Microsoft. В первую очередь, приставку ругают за недостаток оперативной памяти, а не за слабые CPU или GPU.


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Отметим, что с момента выхода новых поколений консолей не прошло еще и двух лет. Количество игр, которые сейчас выходят только на новом поколении, крайне мало.

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По материалам: newxboxone

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