Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам

Вадим Карасев





Выход на рынок в новом поколении двух консолей от Microsoft — необычное решение. Xbox Series X и Xbox Series S существенно различаются по мощности, но Microsoft при анонсе младшей консоли отмечала, что консоли будут получать одинаковые игры, которые различаются только в разрешении. Уже можно видеть, что это не так — зачастую игры на Xbox Series S отличаются не только разрешением, но и качеством графики, а также отсутствием режимов с высокой частотой кадров.

Специалисты Digital Foundry, которые являются именитыми экспертами по техническим вопросам, в рамках своего еженедельного подкаста затронули тему оптимизации игр на Xbox Series S. Они отметили, что уже разработчики жалуются на младшую консоль нового поколения от Microsoft. В первую очередь, приставку ругают за недостаток оперативной памяти, а не за слабые CPU или GPU.

Watch this video on YouTube

Отметим, что с момента выхода новых поколений консолей не прошло еще и двух лет. Количество игр, которые сейчас выходят только на новом поколении, крайне мало.