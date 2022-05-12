Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии

Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии


Bethesda сегодня объявила о переносе сразу двух своих проектов — Starfield и Redfall — на первую половину 2023 года. Ранее, релиз игры Redfall планировался летом 2022 года, то есть ее откладывают более чем на полгода.

Директор Arkane Austin Харви Смит лично прокомментировал перенос игры Redfall на будущий год. В Twitter он написал, что проект является самым амбициозным из тех, которые они делали:

Всем привет, как вы могли заметить, мы решили отложить запуск Redfall. Команде нужно больше времени, чтобы воплотить игру в жизнь. Большое спасибо за вашу постоянную поддержку. Redfall — наша самая амбициозная игра, и мы не можем дождаться, чтобы показать ее в ближайшее время.

Напомним, ранее команда Arkane Austin работала над Dishonored и Prey.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала
Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»
Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»
Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы
Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы
Биография Султана Лагучева: личная жизнь, национальность певца, семья (фото)
Биография Султана Лагучева: личная жизнь, национальность певца, семья
Сергей Бурунов — биография: личная жизнь актера, семья, жена, дети (фото)
Сергей Бурунов — биография: личная жизнь актера, семья, жена, дети
Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников

Топ на сегодня

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж

Еще по теме

Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Слух: Redfall может не выйти в этом году — студия набирает разработчиков
Инсайдеры: релиз Redfall от Arkane Studios может быть отложен
Слухи про Redfall — эксклюзив Xbox: релиз в октябре, продолжительность кампании и прочее