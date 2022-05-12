Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии

Вадим Карасев





Bethesda сегодня объявила о переносе сразу двух своих проектов — Starfield и Redfall — на первую половину 2023 года. Ранее, релиз игры Redfall планировался летом 2022 года, то есть ее откладывают более чем на полгода.

Директор Arkane Austin Харви Смит лично прокомментировал перенос игры Redfall на будущий год. В Twitter он написал, что проект является самым амбициозным из тех, которые они делали:

Всем привет, как вы могли заметить, мы решили отложить запуск Redfall. Команде нужно больше времени, чтобы воплотить игру в жизнь. Большое спасибо за вашу постоянную поддержку. Redfall — наша самая амбициозная игра, и мы не можем дождаться, чтобы показать ее в ближайшее время.

Напомним, ранее команда Arkane Austin работала над Dishonored и Prey.