Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в Карелии
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Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в Карелии

Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в Карелии
Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит майские каникулы с семьей в Карелии. Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. У избранницы Дмитрия Шепелева Екатерины Тулуповой есть дочь Лада, девочка – ровесница Платона. Сводные брат с сестрой очень дружны. В микроблоге Дмитрий Шепелев показал совместное фото Платона и Лады, которое сделал издалека во время каникул в Карелии. Телеведущий сообщил, что подрастающие Платон и Лада вовсю стараются сепарироваться от взрослых и предпочитают проводить время вдвоем или в компании сверстников. Дмитрий Шепелев дал понять, что приветствует подобное поведение.
Платон Шепелев со сводной сестрой Ладой «Оказалось, что дети стали настолько взрослыми, что классно провести каникулы для них означает — на улице, с новыми друзьями и желательно без родичей. Что-то типа «пап, я гулять» и как ветром сдуло до темна.
Я сначала даже расстроился: как же так, вроде, приехали отдыхать вместе. Но быстро понял, что значит я теперь тоже могу смотаться до позднего вечера, по своей программе. Господи, ну наконец-то!» — поделился Дмитрий Шепелев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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