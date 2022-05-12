Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в Карелии

Телеведущий Дмитрий Шепелев проводит майские каникулы с семьей в Карелии. Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. У избранницы Дмитрия Шепелева Екатерины Тулуповой есть дочь Лада, девочка – ровесница Платона. Сводные брат с сестрой очень дружны. В микроблоге Дмитрий Шепелев показал совместное фото Платона и Лады, которое сделал издалека во время каникул в Карелии. Телеведущий сообщил, что подрастающие Платон и Лада вовсю стараются сепарироваться от взрослых и предпочитают проводить время вдвоем или в компании сверстников. Дмитрий Шепелев дал понять, что приветствует подобное поведение.Платон Шепелев со сводной сестрой Ладой «Оказалось, что дети стали настолько взрослыми, что классно провести каникулы для них означает — на улице, с новыми друзьями и желательно без родичей. Что-то типа «пап, я гулять» и как ветром сдуло до темна.Я сначала даже расстроился: как же так, вроде, приехали отдыхать вместе. Но быстро понял, что значит я теперь тоже могу смотаться до позднего вечера, по своей программе. Господи, ну наконец-то!» — поделился Дмитрий Шепелев.