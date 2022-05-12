Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
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Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы

Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Дочь продюсера Иосифа Пригожина пожаловалась на свою славу. 25-летняя дочь Иосифа Пригожина осенью этого года впервые станет мамой. Даная решила не делать тайны из своего интересного положения и активно рассказывает подписчикам о том, как протекает ее беременность. К счастью, со здоровьем у звездной наследницы все в порядке, несмотря на то, что в детстве у нее диагностировали проблемы с сердцем. Зато она столкнулась с неприятными финансовыми неурядицами, в которых косвенно виноват ее отец. Даная пожаловалась, что встала на учет в женскую консультацию на раннем сроке, поэтому ей полагается выплата от государства, однако в получении пособия девушке отказали, сославшись на ее богатство.
Иосиф Пригожин с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то, что я состою в браке. Подавала три раза. В чем-то и за человека не считают. Думаю, во всех выплатах откажут. Я писала жалобу уже. С этими госуслугами прямо капец», — посетовала дочь продюсера. Напомним, звездная наследница вышла замуж за своего возлюбленного этой весной. Молодые люди планировали устроить шикарную свадьбу, но в итоге ограничились скромным торжеством в кругу близких. Средства на праздник дал Пригожин, однако лично на мероприятии он не присутствовал. Сейчас молодожены живут вместе с матерью и отчимом Данаи. У девушки сложились хорошие отношения с новым мужем родительницы, и он даже подарил ей машину в честь замужества и 25-летия. А вот с Пригожиным дочь часто конфликтует, утверждая, что он обделяет ее вниманием и недостаточно поддерживает. К примеру, она обиделась на продюсера за то, что он публично не поздравил ее с днем рождения, хотя ее брату посвятил целый пост в соцсети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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