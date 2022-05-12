Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
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Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли

Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли


Джейсон Шрайер — известный игровой журналист, который сейчас работаете в Bloomberg. Он общается со многими игровыми разработчиками, имея немало инсайдерской информации.

Шрайер прокомментировал новость о переносе Starfield, которую сегодня опубликовала Bethesda. По его словам, перенос даты релиза на более поздний срок — это хорошо для проекта, поскольку разработчики беспокоились, что игра превратится в «следующий Cyberpunk» — то есть выйдет с огромным количеством проблем на старте:

Прошлой весной перед E3 я разговаривал с некоторыми людьми из Starfield, которые очень беспокоились о назначении даты релиза на 11-11-22 из-за достигнутого ими прогресса. «Следующий Cyberpunk» — такой термин использовался. Хорошо, что Bethesda отложила релиз даже после объявления конкретной даты.

Напомним, что теперь у Starfield нет точной даты выхода — проект планируют выпустить в начале 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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