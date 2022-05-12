Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»

Певец Филипп Киркоров разочаровался в международном музыкальном конкурсе. Артист заявил, что разочаровался в участниках музыкального песенного конкурса, который проходит в итальянском Турине, «Евровидение». «На самом деле такого скучного полуфинала трудно припомнить», сказал Филипп Киркоров.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Филиппа Киркорова, были, конечно, яркие впечатления, но их оказалось крайне немного. При этом поп-король похвалил молдавскую группу Zdob şi Zdub. Он заметил, что это было одним из самых ярких выступлений, сообщает МК.ru. Напомним, что Филипп Киркоров посещает конкурс «Евровидение» в нейтральном статусе. Россия в этом году из-за событий на Украине не допущена к участию.