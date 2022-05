Гвинет Пэлтроу представила подгузники из шерсти альпака, чтобы привлечь внимание к проблеме бедности

Вадим Карасев

Гвинет Пэлтроу представила в инстаграме* новый продукт своего магазина Goop — подгузник из натуральной шерсти альпака с янтарем. Дорогие подгузники вызвали резкую критику пользователей сети, однако позже актриса объяснила, что это фейк и выпускать этот товар в продажу она не планирует.





В посте Гвинет Пэлтроу рассказала, что при помощи такой акции она решила обратить внимание общественности на тот факт, что в 33 штатах США подгузники считаются "предметом роскоши" и облагаются повышенным налогом. Это приводит к тому, что каждая третья семья не может позволить себе их покупать.

Актриса отметила, что довольна реакцией, которую вызвало новое предложение ее бренда.

Если вас разозлило, что подгузник называют предметом роскоши, то вас должны злить и налоги на эту роскошь, — заявила Пэлтроу в инстаграме*.

Стоимость подгузников составила 120 долларов за 12 штук — примерно в такую сумму семьям обходится ежегодный налог на подгузники.

Своих поклонников и клиентов бренда актриса призвала поддержать благотворительный фонд, который помогает детям, живущим в бедности.

Ранее актриса представила в своем магазине свечу Hands Off My Vagina ("Руки прочь от моей вагины"), которая была выпущена в качестве акции в защиту репродуктивных прав женщин. Выход свечи был приурочен к 49-й годовщине решения Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда", в результате которого женщины получили конституционное право на прерывание беременности по собственному желанию.

Кроме того, Гвинет Пэлтроу представила несколько необычных товаров в своем магазине — в том числе свечу It Smells Like My Vagina ("Она пахнет как моя вагина"), которая стала самым известным товаром из ароматической коллекции Пэлтроу.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова