Игрокам в Elite: Dangerous на Xbox предложат бесплатную копию игры для PC и перенос прогресса

Вадим Карасев





В марте этого года разработчики Elite: Dangerous объявили, что проект больше не будет развиваться на приставках Xbox и Playstation. Создатели игры так и не смогли выпустить на консолях крупное дополнение Odyssey, и они приняли решение полностью прекратить обновление проекта.

В своем новом заявлении разработчики Elite: Dangerous сообщили, что предлагают всем консольным игрокам перейти на PC. Они отмечают, что каждый владелец копии игры Elite: Dangerous на Xbox или Playstation получит бесплатно копию игры на PC в рамках единоразовой акции. На данный момент не уточняется, когда и как игроки смогут получить свои копии Elite: Dangerous для PC — об этом расскажут позже.

Кроме возможности получить копию игры, консольные игроки смогут перенести весь достигнутый прогресс, в том числе имеющиеся корабли и оружие, инвентарь, репутацию, ранги, открытия кодекса, прокачку NPC в отряде и косметику.