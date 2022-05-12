Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony
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Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony

Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony


В этом году Sony объявила, что планирует запустить три уровня подписки Playstation Plus. Уровни выше базового дадут игрокам доступ к библиотеке проектов, нечто вроде подписки Game Pass. Пока нет информации о том, какие именно игры Sony намерена предлагать по подписке, но уже известно, что это не будут проекты внутренних студий.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что решение об отсутствии эксклюзивов в Playstation Plus на старте принято, чтобы сохранить качество этих эксклюзивов. По его словам, если игры внутренних студий выходят в подписке в день релиза, качество их от этого страдает:

Что касается проектов класса AAA на Playstation 5. Если мы будем распространять их по подписке, нам может потребоваться сократить инвестиции в них, и это ухудшит качество игр внутренних студий — мы об этом заботимся.

Напомним, что полный список игр, которые будут доступны в аналоге Game Pass от Sony на релизе пока не сообщается.

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По материалам: newxboxone

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Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony
Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе
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