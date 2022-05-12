Илья Авербух рассказал о скандале с Ольгой Бузовой
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Илья Авербух рассказал о скандале с Ольгой Бузовой

Илья Авербух рассказал о скандале с Ольгой Бузовой
Фигурист Илья Авербух высказался об участии звезд в шоу. Спортсмен рассказал о своем опыте работы с Ольгой Бузовой, участие которой в проекте Первого канала «Ледниковый период» наделало много шуму. Фигурист, являющийся главным продюсером шоу, отметил, что все нападки и критика публики, недовольной выступлениями звезды «Дома-2», коснулись и его, однако он не жалел, что позвал телеведущую в проект, ведь она привлекла дополнительное внимание. «Скандал был с Олей Бузовой, это первый удар, который пришелся на меня. Конечно, телевизионное шоу должно эпатировать все равно так или иначе. И сколько бы ни было прекрасных пар, прекрасная была и Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко, в общем, все-все. Минут десять обсуждали, какие же классные, какой Энберт прекрасный, и дальше все сваливались на Бузову», — объяснил Авербух.
Илья Авербух - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом тренер уточнил, что Ольга относилась к участию в «Ледниковом периоде» со всей серьезностью и много тренировалась вместе с партнером Дмитрием Соловьевым, и не ее вина, что фигурное катание давалось ей с трудом. Но уже за одно усердие Авербух готов хвалить певицу, которую, кроме того, считает героем нашего времени.  «Да, не всем так легко все дается. Но она старалась. У нее было несколько своих программ, которые прям хорошие, ей можно оставить их в своей копилке. Это герой нашего времени. Фыркать здесь я считаю большим моветоном. Надо принимать, смотреть, разбирать. Внутри необязательно с этим соглашаться. Но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых»,  — подчеркнул тренер в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком». Напомним, Ольга Бузова в паре с Соловьевым дошла до финала «Ледникового периода» и даже завоевала приз зрительских симпатий, что возмутило многих зрителей, утверждавших, что певица катается из рук вон плохо.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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