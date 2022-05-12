Информсистемой промышленности будут управлять по-новому
Тема: Какие законы вступают в силу
05:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Оператором государственной информационной системы промышленности (ГИСП) станет подведомственное учреждение Минпромторга. Такой федеральный закон от 1 мая 2022 года № 130-ФЗ вступает в силу 12 мая.
До принятия документа функции оператора ГИСП осуществлял «Российский фонд технологического развития». Вместе с тем по распоряжению Правительства от 31 декабря 2020 года № 3710-р Фонд развития промышленности был включен в перечень институтов развития, передаваемых под управление ВЭБ.РФ.
«В связи с изменением подведомственности оператора ГИСП и необходимости обеспечения преемственности при осуществлении деятельности, связанной с функционированием и развитием ГИСП предложено обеспечить возможность передачи Минпромторгом России функций оператора ГИСП подведомственному ему государственному учреждению», — объясняли ранее авторы инициативы в пояснении к документу.
При этом законом вводится общая формулировка, не конкретизирующая вид учреждения, которому будут передаваться функции оператора ГИСП. В будущем это позволит возлагать такие функции на любое учреждение, подведомственное Минпромторгу, без изменения законодательства.
Законы, вступающие в силу с 12 мая
Этим же законом Правительство наделяется полномочием определить порядок предоставления государственным фондам развития промышленности средств федерального бюджета на цели осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.
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