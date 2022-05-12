Инсайдер раскрыл название сиквела Star Wars: Jedi Fallen Order

Вадим Карасев





О том, что сиквел Star Wars: Jedi Fallen Order находится в разработке, уже известно официально — об этом сообщало издательство Electronic Arts. Однако, полноценно он еще не представлен — игрокам не показывали никаких материалов по игре, нет названия и даты релиза.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Grubbsnax раскрыл название сиквела. Он сообщил, что продолжение Star Wars: Jedi Fallen Order будет называться Star Wars: Jedi Survivor.

Отметим, что официально эта информация пока не подтверждена. Предполагается, что в скором времени издательство EA официально представит проект, а выйдет он в начале 2023 года. Инсайдеры ранее сообщали, что проект выпустят только на новом поколении консолей.