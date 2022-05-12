Инсайдер считает, что Project Indus представят на Xbox & Bethesda Games Showcase

Вадим Карасев





В рамках мероприятия Xbox и Bethesda, которое пройдет в июне, состоится немало анонсов. При этом, Microsoft явно будет представлять не только свои проекты, но и игры от студий-партнеров. Уже давно ходят слухи о различных проектах под кодовыми названиями, которые создаются эксклюзивно для Xbox студиями, которые не принадлежат Microsoft: Project Belfry (создается студией Stoic), Project Shaolin (создается студией Brass Lion Entertainment), Project Indus (создается студией Oxide Games).

Про Project Indus от Oxide Games появилась некоторая новая информация. Пользователь Twitter под ником dleSloth84, который следит за новостями из мира Xbox, обратил внимание, что у студии Oxide Games появилась вакансия, которая явно указывает на разработку некого проекта под Xbox. На твит этого пользователя ответил известный игровой инсайдер Джез Корден, который сообщил, что игра, известная как Project Indus, в разработке уже несколько лет. Корден ожидает, что эту игру могут показать на июньской презентации Xbox и Bethesda.





Джез Корден также напомнил, что ему известно про Project Indus. По его словам, это «довольно большая игра, стратегия 4X».