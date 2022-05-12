Ямпольская: Передел прошлого в Прибалтике выдает ее страх перед будущим
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Ямпольская: Передел прошлого в Прибалтике выдает ее страх перед будущим

Ямпольская: Передел прошлого в Прибалтике выдает ее страх перед будущим

Ямпольская: Передел прошлого в Прибалтике выдает ее страх перед будущим

23:00  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Передел прошлого, который идет происходит в Прибалтике, Польше и Чехии, выдает их отчаянный страх перед будущим. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя снос советских памятников в этих странах, передает ТАСС.

Депутат заявила, что можно нарушить международные договора и снести памятники, но стереть память не получится. «Отсюда и липкий страх, и позорная истерика, и бульдозеры против цветов. Никто ведь не станет воевать с мертвыми — воюют с вечно живыми», — отметила Ямпольская.

«Передел прошлого, который идет сейчас в Прибалтике, Польше, Чехии, где маршала Конева лишают звания почетного гражданина Праги, в Закарпатье, где снесли памятник Вале Котику, самому юному Герою Советского Союза, выдает отчаянный, до холодного пота страх перед будущим», — заявила она.

Сейм (парламент) Латвии 12 мая большинством голосов приостановил действие российско-латвийского договора о мемориальных сооружениях, что сделало возможным снос памятника Освободителям Риги. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия готова забрать себе этот монумент.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что Россия должна принять крайне жесткие меры против Латвии. По словам сенатора, Москва имеет для этого много возможностей, в том числе административно-экономического характера.

Читайте также:

• Алтухов: Жители Латвии стали заложниками властей, насаждающих русофобию • Матвиенко назвала бульдозер символом европейской демократии



#власть

Ещё материалы: Елена Ямпольская, Владимир Джабаров, Андрей Климов


84
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8
7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8
Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S откладывается
Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Григорий Лепс показал длинноногую младшую дочь - именинницу на отдыхе
Григорий Лепс показал длинноногую младшую дочь - именинницу на отдыхе
24 фото, которые сломают твой мозг
24 фото, которые сломают твой мозг
Инсайдер раскрыл название сиквела Star Wars: Jedi Fallen Order
Инсайдер раскрыл название сиквела Star Wars: Jedi Fallen Order
Dead Space Remake получает дату релиза — игра выйдет в январе 2023 года
Dead Space Remake получает дату релиза — игра выйдет в январе 2023
Илья Авербух рассказал о скандале с Ольгой Бузовой
Илья Авербух рассказал о скандале с Ольгой Бузовой
Шоу Ивана Урганта прикрыли, сообщает пресса
Шоу Ивана Урганта прикрыли, сообщает пресса
Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала

Топ на сегодня

Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум

Еще по теме

Сейм Латвии отверг петицию о сносе памятника Освободителям Риги
Ямпольская: Нормы применения англицизмов в рекламе нужно ужесточить
В Латвии призвали снести названный "фаллосом" памятник Освободителям Риги
Мединский назвал глупостью снос советских памятников в Польше