Ямпольская: Передел прошлого в Прибалтике выдает ее страх перед будущим

23:00 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Передел прошлого, который идет происходит в Прибалтике, Польше и Чехии, выдает их отчаянный страх перед будущим. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя снос советских памятников в этих странах, передает ТАСС.

Депутат заявила, что можно нарушить международные договора и снести памятники, но стереть память не получится. «Отсюда и липкий страх, и позорная истерика, и бульдозеры против цветов. Никто ведь не станет воевать с мертвыми — воюют с вечно живыми», — отметила Ямпольская.

«Передел прошлого, который идет сейчас в Прибалтике, Польше, Чехии, где маршала Конева лишают звания почетного гражданина Праги, в Закарпатье, где снесли памятник Вале Котику, самому юному Герою Советского Союза, выдает отчаянный, до холодного пота страх перед будущим», — заявила она.

Сейм (парламент) Латвии 12 мая большинством голосов приостановил действие российско-латвийского договора о мемориальных сооружениях, что сделало возможным снос памятника Освободителям Риги. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия готова забрать себе этот монумент.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что Россия должна принять крайне жесткие меры против Латвии. По словам сенатора, Москва имеет для этого много возможностей, в том числе административно-экономического характера.

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