Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье

Вадим Карасев

Слова обладают сильной энергетикой, и каждое из них способно как привлечь счастье, так и стать причиной множества проблем. Избавиться от бед и встать на путь осуществления заветных желаний получится, если исключить из лексикона одно слово.

Слова — мощный инструмент, который программирует сознание и создает вибрации вокруг каждого из нас. Для того, чтобы они были положительными, важно следить за своей речью и исключить из нее некоторые слова. Они разрушают энергетику позитива, крадут удачу и счастье. Эксперт сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как слово «никогда» способно закрыть новые пути и стать причиной множества бед.

1. Слово «никогда» символизирует невозможность действия. Говоря так, человек блокирует собственное развитие и закрывает себе жизненный путь.

2. Из-за слова «никогда» в жизни может не случиться судьбоносной встречи, если про себя или вслух говорить: «Я никогда не обрету счастье» или «Я никогда не встречу свою любовь».

3. Слово «никогда» служит мощным инструментом, который будет направлен против говорящего. В любых вопросах, связанных с деньгами, карьерой и работой, нельзя говорить: «Я никогда не разбогатею», «Я никогда не займу хорошую должность» или «Я никогда не смогу начать свое дело».

4. Употребляя слово «никогда», важно помнить о том, что Вселенная может услышать яркий призыв к действию. В случае, если человек говорит: «Я никогда не столкнусь с неприятностями», может произойти наоборот.

5. Украсть у себя счастье не сложно, если произносить слово «никогда», глядя в свое отражение. Энергетика этого слова способна ухудшить самочувствие, внешний вид и свести на нет все попытки похудеть и преобразиться в лучшую сторону.