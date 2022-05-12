Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни

Вадим Карасев

На more.tv состоялась премьера нового проекта Сергея Минаева "Нулевые". Первая серия посвящена клубной жизни эпохи гламура — пожалуй, одной из главных примет того времени. О безумных вечеринках рассказали те, кто их создавал, и те, кто на них веселился. Spletnik уже посмотрел серию и собрал интересные цитаты и воспоминания.

Серия полна скорее ностальгическими эпизодами, чем скандальными подробностями, но участники поделились некоторыми интересными подробностями. В центре внимания серии, конечно, оказался самый популярный клуб нулевых, куда стремились попасть все — "Дягилев", который придумал один из самых известных промоутеров нулевых Алексей Горобий.

Места в ложах там занимали люди из первой десятки Forbes, а стоили эти места 30—40 тысяч долларов. В клубах часто бывали Михаил Прохоров, Рустам Тарико и другие олигархи. В баре же стояли сотни бутылок шампанского Dom Perignon и Cristal, и иногда их не хватало — как-то, чтобы наполнить ванну в ложе шампанским по просьбе клиента, пришлось брать пару бутылок взаймы у ресторана "Галерея". Недешево обходились и столы — самый дорогой как-то ушел за 80 тысяч долларов в новогоднюю ночь.

Ложи не самое главное. Самое главное — туалет. Там решалось все: контракты, общение, люди женились, разводились. Это была такая мини-ложа со всеми вытекающими,

— вспомнил Максим Лейкин, друг Алексея Горобия.

Сейчас в клубе человек тратит полторы, ну две тысячи, и это нормально. В нулевых 500 тысяч я тратил легко. И это тратил любой нормальный мужик,

— добавил он.

Для многих героев фильма пожар, уничтоживший "Дягилев" 7 февраля 2008 года, стал таким же символом завершения эпохи, как и экономический кризис, случившийся в том же году.

Вспомнили в фильме и знаменитого охранника на входе Павла Пичугина, который был известен всей Москве как Паша Фейсконтроль и быстро стал настоящей звездой клубной жизни столицы.

Ни в одной стране мира фейсконтроль не был возведен в абсолют, как в Москве в нулевых, не было ощущения, что сам факт прохода в клуб — это уже какая-то статусная фишка. Даже люди, которые имеют весьма косвенное отношение к клубной индустрии, уже знают, что есть некий Паша Фейсконтроль, который может себе позволить не пустить Кафельникова, потому что он пришел в шортах, не пустить Киркорова,

— вспомнила о работе клуба танцовщица "Дягилева" Анна Кончаковская.

Моника Беллуччи пришла без грима, в спортивном костюме. Он ее не пустил,

— рассказал о строгости Паши Фейсконтроля промоутер клуба Михаил Козлов.

В фильм вошли и архивные интервью самого Пичугина (он умер в 2019 году).

Азарт пройти фейсконтроль, конечно, разжигал у публики интерес к клубу, но участники фильма признали, что популярность "Дягилева" — во многом заслуга Алексея Горобия (он умер в 2014 году).

Алексей Горобий был интуитивным гением. Он многие вещи не знал, но понимал. Он хотел действительно построить некое прекрасное царство. Он был от Бога технический промоутер: он знал, как должно звучать, как нужно правильно, чтобы светило,

— сказал о нем Игорь Шулинский, основатель культового журнала 90-х "Птюч".

Эпоху взлета клубной жизни он также охарактеризовал как "декаданс нуворишей, которые хотели чувствовать себя аристократами".





Надя Бесчетникова