Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
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Когда полное лунное затмение в мае 2022 года

Когда полное лунное затмение в мае 2022 года

В мае ожидается полное лунное затмение. Астрологи рассказали, какого числа оно произойдет, каким будет этот день и какую роль он сыграет в нашей дальнейшей судьбе.


Всего в 2022 году ожидается четыре затмения — два лунных и два солнечных. В середине мая произойдет полное лунное затмение, которое может стать весьма опасным днем. Оно намечено на 16 мая.

Что произойдет 16 мая

Луна полностью покроется тенью Земли, пребывая при этом в Знаке Скорпиона. Этот день будет крайне опасным, поскольку Скорпион связан в первую очередь со сферой общения. Людям будет крайне сложно находить общий язык, строить отношения.

Скорее всего, это будет день, когда начнется процветать обман, ревность. В непрочных отношениях возможны измены, формирование любовных треугольников. Про такой день можно сказать: «Чему быть, того не миновать». Если любовным, дружеским или деловым отношениям суждено разрушиться, они точно разрушатся.

Завершение коридора затмений


Необратимость некоторых изменений продиктована тем фактом, что в этот день закончится коридор затмений. Это то самое время, когда мироздание решает за нас, как и куда дальше нам нужно двигаться по жизни.

Не исключено, что многие перемены пойдут нам на пользу. Хоть и изначально покажутся неуместными, негативными и неблагоприятными. Некоторые изменения, наоборот, покажутся хорошими и позитивными, но на самом деле будут нести в себе особый скрытый смысл.

Словом, этот день является самым важным в мае и, пожалуй, в первой половине года в целом. Он задаст для нас с вами вектор развития и поможет понять, какие дела первостепенны, а какие стоит пока отложить в дальний ящик.

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По материалам: dailyhoro.ru

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