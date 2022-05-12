Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама

Ведущая Ксения Собчак рассказала о своих родах. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» объяснила, почему несколько лет назад приняла решение рожать самостоятельно, без кесарева сечения, хотя некоторые ей советовали это сделать. Как отметила Ксения Собчак, однажды писатель Владимир Сорокин спросил ее, как она рожала. По словам телеведущей, она была в некоем шоке. Позже писатель объяснил, зачем такое спрашивал. Он признался, что сам никогда не сможет подобное испытать, потому что мужчина.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У него все хорошо с ориентацией, прекрасная семья. И я тоже подумала. Это такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет. Это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс», сказала Ксения Собчак. Напомним, что Ксения Собчак родила сына Платона в ноябре 2016 года от актера Максима Виторгана. Сейчас она замужем за режиссером Константином Богомоловым. Общих детей с ним пока у нее нет.