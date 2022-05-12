Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своей кончине. В последнее время телеведущая делится со своей аудиторией отнюдь не радостными мыслями. К примеру, сегодня Ксения Собчак вдруг порассуждала... об уходе из жизни. Нет, Ксения не собирается умирать. Просто телезвезда призналась, что хочет получить как можно больше радости и наслаждений от этой жизни. «Помню, кто-то меня спрашивал: «Что бы вы сказали перед смертью?». Мечтаю умереть так, чтобы в собственной кровати сказать: «Спасибо! Мне было очень интересно!». Потому что этот интерес — мой главный двигатель в жизни и причина, почему я так многим занимаюсь. То есть я это все делаю просто потому, что мне неинтересно заниматься чем-то одним. Мне нравится все пробовать, все переживать», — поделилась 40-летняя Собчак в личном блоге.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, телеведущая действительно не сидит на месте и даже в кризисные времена находит средства и силы на новые проекты. Правда, недавно Ксения призналась, что ее команда испытывает проблемы с финансами и попросила свою аудиторию о помощи. «Я всегда говорила, что у меня лучшая команда в индустрии. 24 февраля буквально на коленке собрали площадку для двухчасового эфира с Украиной. Неделями не спали, чтобы освещать главные события. И, конечно, бесперебойная работа YouTube-канала — это тоже огромный труд. Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube, на котором отключена монетизация. Спонсорство не работает, значит, схемы «выпуск — заработок, который тратится на следующий выпуск» больше не существует. Моя редакция продолжает работать, хотя делать это все сложнее. Если у вас есть желание поддержать нашу работу — вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами. Мой любимый сейчас — «Я на низких вибрациях». А еще можно оформить подписку на донаты», — откровенничала она.