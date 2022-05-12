Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть

Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своей кончине. В последнее время телеведущая делится со своей аудиторией отнюдь не радостными мыслями. К примеру, сегодня Ксения Собчак вдруг порассуждала... об уходе из жизни. Нет, Ксения не собирается умирать. Просто телезвезда призналась, что хочет получить как можно больше радости и наслаждений от этой жизни. «Помню, кто-то меня спрашивал: «Что бы вы сказали перед смертью?». Мечтаю умереть так, чтобы в собственной кровати сказать: «Спасибо! Мне было очень интересно!». Потому что этот интерес — мой главный двигатель в жизни и причина, почему я так многим занимаюсь. То есть я это все делаю просто потому, что мне неинтересно заниматься чем-то одним. Мне нравится все пробовать, все переживать», — поделилась 40-летняя Собчак в личном блоге.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, телеведущая действительно не сидит на месте и даже в кризисные времена находит средства и силы на новые проекты. Правда, недавно Ксения призналась, что ее команда испытывает проблемы с финансами и попросила свою аудиторию о помощи. «Я всегда говорила, что у меня лучшая команда в индустрии. 24 февраля буквально на коленке собрали площадку для двухчасового эфира с Украиной. Неделями не спали, чтобы освещать главные события. И, конечно, бесперебойная работа YouTube-канала — это тоже огромный труд. Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube, на котором отключена монетизация. Спонсорство не работает, значит, схемы «выпуск — заработок, который тратится на следующий выпуск» больше не существует. Моя редакция продолжает работать, хотя делать это все сложнее. Если у вас есть желание поддержать нашу работу — вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами. Мой любимый сейчас — «Я на низких вибрациях». А еще можно оформить подписку на донаты», — откровенничала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции

Топ на сегодня

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового

Еще по теме

Ксения Собчак родила первенца
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Ксения Собчак начала демонстрировать фото из элитного роддома
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном