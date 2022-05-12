Лунный день сегодня 12 мая 2022 года
С рекомендациями астрологов, отраженных в ежедневном лунном календаре, будет проще планировать дела. Точные рекомендации помогут обрести уверенность и отказаться от всего, что может отдалить успех.
Этот четверг входит в список неблагоприятных дней недели. Луна меняет Знак и ее энергетика будет нестабильной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от спешки и принятия решений во время захлестывающих эмоций. Обрести уверенность и не спугнуть удачу помогут упражнения на концентрацию внимания.
Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Луна продолжает свой рост, перемещаясь из Знака Девы в созвездие Весов. Сегодня возрастает вероятность ссор и конфликтов, а значит, выяснять отношения и проводить много времени в коллективе не стоит. Удачу принесет одиночная работа и умение контролировать эмоциональные порывы.
Магнитные бури 12 мая: сегодня солнечная активность в пределах нормы. На этот четверг магнитных бурь не прогнозируется.
Что принесет удачу сегодня
уверенность;
хорошее настроение;
физическая активность;
уединение.
Что отпугнет успех в этот день
конфликты;
невыполнимые обещание;
импульсивные решения;
старт новых проектов;
траты;
резкая смена планов.
Домашние дела по лунному календарю
Сегодня домашние дела могут стать отдушиной для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями. Астрологи рекомендуют разбирать вещи, сортировать их по категориям и приводить в порядок рабочее место. Такая деятельность поможет собраться с мыслями и прийти к верным решениям в непростых вопросах. Уделить внимание стоит и хобби: творческая активность будет благотворно сказываться на эмоциональном фоне и поможет улучшить настроение.
Одежда и талисманы удачи на этот четверг
Сегодня выбор одежды может быть любым, однако астрологи рекомендуют отказаться от провокационного образа. Лучшим выбором станут вещи из натуральных тканей и нейтральной расцветки. Синий поможет найти общий язык с окружением, а зеленый — привести эмоции к гармонии. Для тех, кто планирует остаться дома, подойдут светлые пастельные оттенки. Талисманы этого дня — камни по Знаку Зодиака, а украшения — изделия из серебра и бижутерия.
Финансы и работа 12 мая
12 лунный день — не время для работы над новыми проектами и идеями. Лучше всего будет продвигаться знакомая работа, не требующая кропотливости и усидчивости. В четверг стоит отложить заключение сделок, если есть сомнения или вопросы по документам. Финансовую активность сегодня также ограничивают, чтобы не потратить лишнего или не вложить свои сбережения в фирмы-однодневки. Хорошо будет продвигаться работа, связанная с творчеством, если она не предполагает четких сроков.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Сегодня главным спутником хорошего настроения и везения будет умение контролировать эмоции и направлять энергию в нужное русло. Астрологи рекомендуют использовать дыхательные практики, чтобы не попасть во власть разрушительных эмоций и не портить себе день. Справиться со стрессом будет проще и благодаря физической активности: утренняя зарядка поддержит организм в тонусе и придаст уверенности.
Любовь и отношения в 13 лунный день
Этот четверг — не лучшее время для активного общения и романтики. Сегодня время посвящают себе, чтобы разобраться в чувствах и эмоциях, ответить на волнующие вопросы и определиться с дальнейшими действиями. Семейные отношения не должны строиться на конфликтах, а значит, острые темы нужно обходить стороной. Сегодня новые знакомства могут стать причиной разочарования в будущем, поэтому надеяться на продолжение флирта не стоит.