Лунный день сегодня 12 мая 2022 года

Вадим Карасев

С рекомендациями астрологов, отраженных в ежедневном лунном календаре, будет проще планировать дела. Точные рекомендации помогут обрести уверенность и отказаться от всего, что может отдалить успех.

Этот четверг входит в список неблагоприятных дней недели. Луна меняет Знак и ее энергетика будет нестабильной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от спешки и принятия решений во время захлестывающих эмоций. Обрести уверенность и не спугнуть удачу помогут упражнения на концентрацию внимания.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Луна продолжает свой рост, перемещаясь из Знака Девы в созвездие Весов. Сегодня возрастает вероятность ссор и конфликтов, а значит, выяснять отношения и проводить много времени в коллективе не стоит. Удачу принесет одиночная работа и умение контролировать эмоциональные порывы.

Магнитные бури 12 мая: сегодня солнечная активность в пределах нормы. На этот четверг магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уверенность;хорошее настроение;физическая активность;уединение.конфликты;невыполнимые обещание;импульсивные решения;старт новых проектов;траты;резкая смена планов.

Сегодня домашние дела могут стать отдушиной для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями. Астрологи рекомендуют разбирать вещи, сортировать их по категориям и приводить в порядок рабочее место. Такая деятельность поможет собраться с мыслями и прийти к верным решениям в непростых вопросах. Уделить внимание стоит и хобби: творческая активность будет благотворно сказываться на эмоциональном фоне и поможет улучшить настроение.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Сегодня выбор одежды может быть любым, однако астрологи рекомендуют отказаться от провокационного образа. Лучшим выбором станут вещи из натуральных тканей и нейтральной расцветки. Синий поможет найти общий язык с окружением, а зеленый — привести эмоции к гармонии. Для тех, кто планирует остаться дома, подойдут светлые пастельные оттенки. Талисманы этого дня — камни по Знаку Зодиака, а украшения — изделия из серебра и бижутерия.

Финансы и работа 12 мая

12 лунный день — не время для работы над новыми проектами и идеями. Лучше всего будет продвигаться знакомая работа, не требующая кропотливости и усидчивости. В четверг стоит отложить заключение сделок, если есть сомнения или вопросы по документам. Финансовую активность сегодня также ограничивают, чтобы не потратить лишнего или не вложить свои сбережения в фирмы-однодневки. Хорошо будет продвигаться работа, связанная с творчеством, если она не предполагает четких сроков.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня главным спутником хорошего настроения и везения будет умение контролировать эмоции и направлять энергию в нужное русло. Астрологи рекомендуют использовать дыхательные практики, чтобы не попасть во власть разрушительных эмоций и не портить себе день. Справиться со стрессом будет проще и благодаря физической активности: утренняя зарядка поддержит организм в тонусе и придаст уверенности.

Любовь и отношения в 13 лунный день

Этот четверг — не лучшее время для активного общения и романтики. Сегодня время посвящают себе, чтобы разобраться в чувствах и эмоциях, ответить на волнующие вопросы и определиться с дальнейшими действиями. Семейные отношения не должны строиться на конфликтах, а значит, острые темы нужно обходить стороной. Сегодня новые знакомства могут стать причиной разочарования в будущем, поэтому надеяться на продолжение флирта не стоит.