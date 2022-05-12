МИД РФ будет действовать по ситуации в случае вступления Финляндии в НАТО
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МИД РФ будет действовать по ситуации в случае вступления Финляндии в НАТО

МИД РФ будет действовать по ситуации в случае вступления Финляндии в НАТО

14:08  Автор: Варвара Комарова


Источник: МИД РФ



Намерения Финляндии вступить в НАТО являются радикальным изменением внешнеполитического курса страны, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

После начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине дискуссии о вступлении традиционно нейтральных Финляндии и Швеции в НАТО активизировались. Ранее в совместном заявлении премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинисте высказали позицию, что Финляндии необходимо в максимально сжатые сроки подать заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу.

«Ни заверения России об отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии, ни долгая история добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших стран не убедили Хельсинки в преимуществах сохранения курса на военное неприсоединение», — отметили в российском МИДе.

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Как указали в министерстве, цель НАТО — продолжить расширение к границам России, чтобы создать новый фланг для военной угрозы стране. Более того, вступление в НАТО Финляндии станет прямым нарушением Парижского мирного договора 1947 года, предусматривающего обязательство не участвовать в коалициях, направленных против одной из сторон.

«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — говорится в заявлении МИД. В министерстве заключили, что в дальнейшем будут действовать «по ситуации».

О намерении направить официальный запрос на вступление в НАТО также заявили в Швеции. 15 мая завершатся внутрипартийные консультации социал-демократов по вопросу присоединения к НАТО, а на понедельник, 16 мая, назначено внеочередное заседание национального парламента и само направление заявки.


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#НАТО #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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