Минобрнауки РФ: Выпускники вузов ЛДНР смогут получить российские дипломы

11:16 Автор: Варвара Комарова

Источник: Минобрнауки

Выпускники вузов ДНР И ЛНР смогут получить российские дипломы в рамках программы «Двойной диплом», разработанной Минобрнауки РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, предполагается, что в российские университеты поддержат вузы Донбасса в части организации образовательной, научной и внеучебной деятельности.

Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сотрудничать по программе начнут, в частности, Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) и Донбасская юридическая академия. В дальнейшем список будет расширен, в него войдут все вузы Донбасса.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что актуальной проблемой образования в ДНР и ЛНР сегодня является квалификация педагогов и обеспечение учебным материалом. По ее словам, более 2,5 тысячи педагогов были направлены на курсы повышения квалификации, также планируется подготовка более пяти миллионов учебников для школьников и студентов Донбасса.

Абитуриентов из ДНР и ЛНР примут в российские вузы по квоте Правительства

#Донбасс #студенты #вузы #образование

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