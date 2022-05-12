Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
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Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине

Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Певица Надежда Бабкина рассказала о своем детстве. Знаменитая исполнительница Надежда Бабкина призналась изданию «Телеканал «360», за что ее объявили персоной нон грата в Украине и Азербайджане. Как рассказала певица, ее детство прошло под знаком многонациональности. «Я росла в Астраханской области, в нашем селе было около 120 национальностей. И там разговаривали на разных языках. Это были и белорусы, и удмурты, и чеченцы, и дагестанцы…»
Надежда Бабкина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Были среди гостей и украинцы, Бабкиной с детства знаком украинский язык. Она вспоминает, как за большим гостеприимным столом, за который ее отец приглашал друзей и соседей, пели песни – и украинские, и других народов. И для нее стало неприятной неожиданностью объявление ее персоной нон-грата в Украине. «Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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