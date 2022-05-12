Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе

Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе

Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Певица Наталья Подольская отдыхает с детьми в Турции, откуда делится забавными фото. Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться не только большим количеством песен и клипов, но и настоящей семейной идиллией. Артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже почти 12 лет. Певица подарила избраннику двоих детей. У них подрастают шестилетний Артемий и годовалый Иван. Все свободное время супруги посвящают наследникам. Недавно звездная семья прилетала в Турцию. Они решили отдохнуть на море. Наталья часто делится пляжными фото. Молодая мама наряжается на отдыхе. Но ее наследники порой тоже выглядят ярко. Накануне певица засняла своего младшего сына, который гулял в канареечных шортах и футболке цвета «Тиффани». Мальчик также надел солнцезащитные очки. Он умилил свою маму.
                                                Иван Пресняков
«Хипстер Иван», — написала звезда. Потом Подольская показала, как кормит сына в ресторане. Мальчик уже умеет сам справляться с вилкой и ложкой. Певица с радостью проводит время с малышом, но иногда он устраивает ей истерики.
Наталья Подольская с сыном Иваном Поклонники восхитились сыном Преснякова. «Какой крутой», «Просто чудо», «Я обожаю таких малышей», «Сладкий мальчик», «Он копия вашего мужа», «Модник еще тот», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье
Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье
Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
Инсайдер считает, что Project Indus представят на Xbox & Bethesda Games Showcase
Инсайдер считает, что Project Indus представят на Xbox & Bethesda
Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation
Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным
Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony
Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе
Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
Лунный день сегодня 12 мая 2022 года
Лунный день сегодня 12 мая 2022 года
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023

Топ на сегодня

Дочка Нюши начала зарабатывать
Дочка Нюши начала зарабатывать
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back

Еще по теме

Наталья Подольская поделилась семейным фото с Мальдив в стиле family look
Наталья Подольская показала, как готовится к Пасхе
Наталья Подольская пришла со старшим сыном в церковь освещать пасхальные яица
Подольская и Пресняков впервые показали своего сына